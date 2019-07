Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, gegen 23.55 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Speckenbüttel ein und entwendeten Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen.

Die unbekannten Täter warfen nach ersten Erkenntnissen in der Nacht eine Scheibe des Hauses in der Konitzer Straße mit einem Stein ein, entwendeten zielgerichtet mehrere im Haus befindliche Uhren und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Anwohner wurden durch das Scheibenklirren aus dem Schlaf geweckt und verständigten umgehend die Polizei. Als die Streifenwagen eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell