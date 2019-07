Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 4 Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Gleich in 4 Fällen musste die Bremerhavener Polizei am Wochenende Fahrzeugführer stoppen, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Als Konsequenz erwarten die Fahrer nun entsprechende Anzeigen.

Im ersten Fall bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum Samstag, 13.07.2019, 00.05 Uhr, ein mit zwei Jugendlichen besetztes Mofa, dessen Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Langener Landstraße stadteinwärts fuhr. Die Fahrt endete hier, die Jugendlichen wurden später den Erziehungsberechtigten übergeben.

In der gleichen Nacht versuchte ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in der Rickmersstraße aus einer Parklücke zu fahren. Dem Fahrer gelang dieses offensichtlich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums nicht. Ein aufmerksamer Passant hatte gegen 03.30 Uhr die Polizei verständigt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer später eine Blutprobe.

Nachdem am Samstagmittag, 13.07.2019, 12.00 Uhr, ein Fahrzeug gemeldet wurde, das in Schlangenlinien in der Stresemannstraße unterwegs sein sollte, stoppte die alarmierte Polizei den 49-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Auch dieser stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach ersten Erkenntnissen war der Kleintransporter zuvor bereits im Landkreis in Schlangenlinien unterwegs. Die Ermittlungen dauern an.

In der Folgenacht, 14.07.2019, fiel einer Funkstreife gegen 04.15 Uhr ein 24-jähriger angetrunkener Autofahrer bei Parkversuchen in der Georgstraße auf. Das Auto fuhr nach dem offensichtlich gescheiterten Vorhaben in Schlangenlinien davon. In der Grashoffstraße konnte der Fahrer dann gestoppt werden. Auch hier ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und fertigte eine Strafanzeige.

