Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Randalierer in der Pestalozzistraße

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule, in der Pestalozzistraße Sachbeschädigungen begangen, Kanaldeckel ausgehoben und einen Altkleider-Container umgeworfen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Anwohner meldeten der Polizei, dass an zwei abgestellten Pkw in die Reifen gestochen wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Kanaldeckel ausgehoben und zum Teil verschwunden waren. Ein Altkleidercontainer, der auf dem Parkplatz stand, wurde umgeworfen. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell