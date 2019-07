Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzt offene Balkontür

Bremerhaven (ots)

Ein junger Einbrecher wurde am Mittwochmittag von der Bewohnerin eines Hauses im Ortsteil Jedutenberg bei seiner Tat überrascht. Er konnte danach fliehen. Der etwa 20 Jahre alte Mann gelang über den Balkon des Obergeschosses durch die offene Balkontür in das Einfamilienhaus. Als er die Räume durchsuchte, ging die Bewohnerin die Treppe hinauf und traf auf den Einbrecher. Der trat die Flucht an und verließ das Haus wieder über den Balkon. Der Mann hatte eine dunkelblaue Jacke an und ein schwarzes Cap auf dem Kopf, dessen Schirm nach hinten gedreht war. Darüber hinaus trug er eine dunkelgraue Hose. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise.

