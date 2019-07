Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnungsbrand in der Straße An der Mühle

Bremerhaven (ots)

Kurz vor zwei Uhr in der Nacht zum Mittwoch wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Mühle gemeldet. Es brannte in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden die Bewohner auf das Feuer aufmerksam gemacht und auf die Straße gebracht. Ein Bewohner aus dem Dachgeschoss musste über eine Drehleiter gerettet werden. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung kam ein Hausbewohner ins Krankenhaus. Warum das Feuer in der geschlossenen Wohnung ausgebrochen ist, wird jetzt von der Polizei untersucht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Straße An der Mühle zwischen Schillerstraße und Bülkenstraße von der Polizei gesperrt.

