POL-Bremerhaven: Brandursache festgestellt

Bremerhaven (ots)

"Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hat das Abflammen von Unkraut das Feuer in der Kindertagesstätte St. Michaelis ausgelöst. Das ist das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen der Polizei zur Brandursache, nach dem Feuer vom vergangenen Donnerstag in der Potsdamer Straße. Bei den Arbeiten wurde in einem Abstellschuppen unbemerkt Holz in Brand gesetzt. Das Feuer konnte sich in das Dach der Kita fortsetzen und ausbreiten und führte dann zu der äußerst schwierigen Brandbekämpfung durch die Feuerwehr. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

