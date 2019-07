Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Beim Einbiegen von der Hermann-Legenhusen-Straße in die Wurster Straße kam am Abend des 07.07.2019 zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Eckernfeld. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW die Hermann-Legenhusen-Straße in westlicher Richtung. Beim Linksabbiegen übersah der Autofahrer einen PKW, der hier gerade stadteinwärts unterwegs war. Die 18-jährige Fahrerin konnte einen Unfall nicht verhindern. Die junge Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch den Kofferraum befreit werden, da die Fahrertür nicht mehr geöffnet werden konnte. Es entstand mittlerer Sachschaden.

