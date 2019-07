Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Frust-Abbau wieder aufgeräumt

Bremerhaven (ots)

Eine "aggressive Person" in der Weserstraße meldeten Zeugen der Polizei am Sonntagmorgen. Ein junger Mann (20) machte seinem Ärger Luft. Als die Polizei kurz vor sieben Uhr eintraf, kam den Beamten der 20-Jährige gerade entgegen und warf eine Mülltonne um. Als die Polizisten ihn ansprachen, entschuldigte er sich sofort und erklärte, dass er sich auf Grund eines vorangegangenen Streites sehr geärgert habe und deshalb Baustellenschilder und die Mülltonne umwarf. Ein Schaden ist nicht entstanden, so dass der frustrierte junge Mann nach einem Gespräch mit den Beamten und den notwendigen Aufräumarbeiten seines Weges gehen konnte.

