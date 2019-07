Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos beschädigt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend im Bereich Scharnhorststraße, Steinstraße und Fichtestraße sieben abgestellte Autos beschädigt. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Anwohner hatten die Beschädigungen am Sonnabendmorgen entdeckt. Demnach wurde auf einem Parkplatz in der Steinstraße ein Außenspiegel an einem blauen Ford abgetreten. Bei einem silberfarbenen Kia wurde dort der Heckscheibenwischer abgebrochen und bei einem Mercedes ein Außenspiegel aus der Verankerung gerissen. Bei vier weiteren Fahrzeugen wurden ebenfalls die Außenspiegel erheblich beschädigt. Die angerichteten Schäden dürften weit über 1000 Euro liegen.

