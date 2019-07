Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entenfamilie ans Wasser begleitet

Bremerhaven

Einen ziemlich hilflosen Eindruck machte eine Entenmutter mit ihren Küken am Freitagvormittag in der Hafenstraße. Mehrere Passanten informierten die Polizei darüber, dass die gefiederten Zweibeiner immer wieder auf der Straße herumliefen. Die Polizei nahm sich der Sache an und konnte die orientierungslose Familie auf einem Hinterhof in der Luisenstraße entdecken. Offenbar fanden sie keinen Ausweg. Mit eindeutigen Gesten der Polizeibeamten wurde den Vögeln der Weg gewiesen. Über die Luisenstraße ging es geradewegs zur Geeste, allerdings war die Strecke für die Küken schon sehr anspruchsvoll. Letztlich kamen alle gesund ans Ziel.

