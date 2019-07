Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Reihenhaus

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Reihenhaus in der Borkumer Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher haben die Haustür mit Gewalt aufgebrochen, um in die Wohnung zu gelangen. Danach durchwühlten sie die Wohnräume auf der Suche nach Beute. Eine Geldbörse und zwei Digitalkameras fielen in ihre Hände, anschließend flüchteten sie unerkannt. Jetzt hoffen die Ermittler, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben.

