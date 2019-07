Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 50-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag in der Elbestraße von einem Auto angefahren und verletzt. Die 36-jährige Autofahrerin hatte die Radfahrerin zu spät gesehen. Gegen 15.35 Uhr wollte die 36-Jährige von einem Parkplatz nach rechts in die Elbestraße einbiegen. Ihr Blick war nach links gerichtet und bemerkte die 50-Jährige, die aus der anderen Richtung auf der Radfahrerfurt angefahren kam, zu spät. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Radlerin stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die sie im Krankenhaus behandeln ließ. Ihr Rad war verbogen und das Auto hatte nach dem Unfall mehrere Lackschäden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell