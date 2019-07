Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnhaus

Bremerhaven (ots)

Bei Ihrer Rückkehr am Abend des 01.07.2019 stellte eine Hausbewohnerin in Leherheide fest, dass in ihre Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen wurde. Die Frau hatte das Haus im Mecklenburger Weg gegen 15.00 Uhr verlassen und war gegen 20.00 Uhr zurückgekehrt. Die Rolladen an den Fenstern hatte die 45-Jährige bis auf das Badezimmerfenster heruntergelassen. Dieses kleine Fenster in zwei Metern Höhe suchte sich der/die Einbrecher zum Aufbruch aus. Um daran zu kommen, wurde ein Einkaufswagen von außen davor geschoben. Der/die Täter kletterten so in die Wohnung.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3231 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell