Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Koffer gestohlen

Bremerhaven (ots)

Einen schmerzlichen Verlust erlitt ein Ehepaar aus Süddeutschland in der Nacht zum Montag. Aus ihrem Pkw wurden zwei Koffer mit Bekleidung gestohlen. Sie hatten ihr Auto in der Nacht zum Montag in der Hohenstaufenstraße abgestellt und mussten im Laufe des Tages feststellen, dass unbekannte Täter eine Scheibe ihres Wagens eingeschlagen und die Koffer mitgenommen haben. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um Hinweise zur Tat und den Verbleib der Kleidung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell