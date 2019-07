Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schülerin angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 30.06.2019 kam es im Ortsteil Klushof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Schülerin (13) leicht verletzt wurde. Gegen 15.00 Uhr befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg der Stresemann-straße stadtauswärts. An der Einmündung Friedhofstraße kam es zu einer leichten Kollision mit einem PKW. Eine Autofahrerin (55) hatte die Radfahrerin beim Einbiegen in die Stresemann-straße übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Schülerin auf das Pflaster stürzte. Dabei erlitte sie Körperprellungen. Es entstand am PKW und am Fahrrad leichter Sachschaden.

