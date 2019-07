Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kinder nach Einbruch festgenommen

Bremerhaven (ots)

Drei Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren konnten am Sonntagnachmittag festgenommen werden, nachdem in die Schule am Leher Markt in der Brookstraße eingebrochen wurde. Als Polizeibeamte das Schulgelände kontrollierten, wollten die drei Kinder weglaufen. Die Beamten versperrten ihnen den Weg und konnten sie festhalten. Ihnen wird jetzt vorgeworfen, ein Fenster der Schule aufgebrochen zu haben und ins Gebäude eingestiegen zu sein. Dort wurden Stifte und Farbe gestohlen und damit Wände beschmiert. Die Kinder wurden von der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

