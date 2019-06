Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Grillkohle löst Brand aus

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 30.06.2019 kam es auf einem Parzellengrundstück an der Freiligrathstraße zu einem Feuer, bei dem Sachschaden entstand. Ein Anwohner bemerkte kurz vor Mitternacht den Feuerschein und alarmierte die Rettungskräfte. Während die Feuerwehr das Feuer löschte, ermittelte die Polizei den Parzellen-Pächter in Grünhöfe. Der 49-Jährige erklärte, dass auf dem Gelände am Abend gegrillt wurde. Die Glut der Grillkohle wurde anschließend mit Wasser gelöscht und am Parzellenrand entsorgt. Hier entzündete die Kohle einige Zeit später einen Zaun und Plastikeimer.

