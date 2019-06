Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Helm und ohne Führerschein gefahren

Bremerhaven (ots)

An der Ecke Rickmersstraße/ Stormstraße fiel der Polizei in der Nacht zum Donnerstag ein 25-jähriger Rollerfahrer auf, weil er keinen Helm trug. Bei seiner Überprüfung handelte er sich noch weitere Verfahren wegen Gesetzesverstöße ein. Als der 25-Jährige gegen 1.20 Uhr von der Storm- in die Rickmersstraße einbog, fuhr dort gerade ein Streifenwagen der Polizei vorbei. Der junge Mann wurde angehalten und nach seinen Papieren befragt. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Auch eine Betriebserlaubnis und den Versicherungsnachweis für das Kleinkraftrad konnte er nicht vorzeigen. Die fehlten ihm, weil er den Motorroller ohne Wissen des Eigentümers einfach mitgenommen hat. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Der 25-Jährige wurde festgenommen, eine Blutprobe angeordnet und der Motorroller beschlagnahmt.

