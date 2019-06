Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Selbstbehauptungstrainings für Frauen

Bremerhaven (ots)

Die Selbstbehauptungskurse der Polizei, wenden sich an Frauen, die Opfer von Gewaltdelikten und / oder Handlungen, die die Persönlichkeitsgrenzen verletzen, geworden sind - sowie an diejenigen, die derartige Situationen vermeiden und Signale frühzeitig erkennen lernen möchten. Thematisch behandelt werden hier: -Informationen zur Täter- und Opferpsychologie -Rollenklischees, Erziehung, Angst -Selbstbehauptungsstrategien (Rhetorik und Körpersprache, aktives Hilfeeinfordern) -Informationen zur Gesetzeslage im Fall von Anzeigenerstattung und Notwehr -aktives Grenzen setzen -Einblick in praxisbezogene Selbstverteidigungstaktiken Anhand dieser Bereiche, haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, Ängste und falsche Vorstellungen aufzuarbeiten, Blockaden zu überwinden und eigene Strategien im Umgang mit problematischen Situationen zu entwickeln. Gefürchtete Panikreaktionen oder auch völlige Erstarrung können durch das neu erlangtes Wissen und praxisbezogene Lösungen minimiert werden. Keine Frau muss sich hilflos und handlungsunfähig fühlen. Daher zeigen wir ihnen, wie sie ihr Selbstvertrauen stärken und Methoden zum selbstbewussten Handeln erarbeiten können. Vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen werden aktiviert und durch Möglichkeiten von Sprache, Körpersprache und leichten Abwehrtechniken ergänzt. Ab Donnerstag, dem 12.09.2019 findet einmal wöchentlich ein neuer Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 18 Jahren statt. Interessierte Teilnehmerinnen können sich unter der Telefonnummer 953-1123 oder per E-Mail: p.koellner@polizei.bremerhaven.de bei der Polizeibeamtin Pamela Koellner informieren und anmelden. Die Kosten für den zehnwöchigen Kurs belaufen sich auf insgesamt 30 Euro.

