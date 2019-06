Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnungstür aufgebrochen

Mit großer Gewalt haben unbekannte Täter am Dienstag eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Friesenstraße aufgebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zu dem Fall. Der Bewohner hatte gegen 10.30 Uhr seine Wohnung verlassen und war gegen 14.15 Uhr wieder zurückgekehrt. In dieser Zeit wurde seine Wohnungstür derart mit Gewalt bearbeitet, dass sogar die Türzarge herausgerissen wurde. Die Möbel wurden durchsucht, doch Beute schienen der oder die Täter nicht gemacht zu haben. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat.

