Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, kam es in Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 07.20 Uhr befuhr der Radfahrer die Friedrich-Ebert-Straße südlich. An der Buchtstraße kreuzte ein gelber Transporter seinen Weg und es kam zum Unfall. Der Radfahrer (35) verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3164 entgegengenommen.

