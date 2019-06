Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer und Fußgänger beschossen

Bremerhaven (ots)

In Geestemünde wurden am Nachmittag des 24.06.2019 Schüsse auf eine Familie und eine Autofahrerin abgegeben. Gegen 17.00 Uhr lief das Ehepaar durch die Borriesstraße. Die Eltern schoben einen Kinderwagen mit ihrem Kleinkind. Kurz vor der Ludwigstraße bemerkte der Vater, dass sie mit Plastikmunition beschossen wurden. Als der Mann ein Projektil aufheben wollte, wurde er am Hals getroffen. Auch eine Autofahrerin wurde Opfer des Beschusses, als sie kurz darauf mit ihrem Wagen auf der Rechtsabbiegerspur unterwegs war. Die 31-Jährige hatte wegen der Wärme die Seitenscheiben ihres PKW geöffnet. Plötzlich wurde sie von der Plastik-Munition am Oberarm getroffen. Ihre Tochter kam mit dem Schrecken davon. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Schüsse aus einem angrenzenden Wohnhaus mit einer Softairwaffe abgegeben. Softairwaffen verschießen mittels Federdruck, Gas oder eines elektromechanisch betriebenen Druckluftsystems Rundkugeln aus verschiedenen Materialien. Softairwaffen sind oft unter Lizenzen täuschend echt nachgebaute Replikate von echten Schusswaffen.

Die Polizei ermittelt wegen § 315b StGB 'Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr' und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

