POL-Bremerhaven: Mobile Toilette angesteckt

Zu einem Feuer wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag in die Voßstraße gerufen. Auf einem Parkplatz brannte eine mobile Toilette. Ein Anwohner hatte kurz nach Mitternacht den Feuerschein bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Er hatte einige Jugendliche weglaufen sehen. Die brennende Toilettenkabine konnte schnell gelöscht werden. Ein größerer Schaden darüber hinaus entstand nicht. Ganz in der Nähe konnte die Polizei vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren ausfindig machen. Ob sie etwas mit dem Feuer zu tun hatten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

