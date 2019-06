Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katze mit Blasrohr betäubt

Bremerhaven (ots)

Große Sorgen machten sich Anwohner aus dem Amselweg am Sonnabendvormittag über eine verletzte Katze, die durch die Gärten stromerte. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Offenbar war das Tier schwer verletzt und konnte nicht mehr richtig laufen. Dennoch gelang es ihr immer wieder, sich vor den Versuchen, sie einfangen zu wollen, in "Sicherheit" zu bringen. Auch die herbeigerufenen Polizeibeamten ließ die Katze nicht an sich herankommen. Kurzerhand setzten die Ordnungshüter ein Blasrohr mit Betäubungspfeilen ein, um die verletzte Katze anschließend zu einem Tierarzt zu bringen. Der kümmerte sich schließlich weiter um sie. Ein möglicher Besitzer des Tieres wurde bislang nicht bekannt.

