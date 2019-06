Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf Flucht Verkehrsunfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendmorgen, gegen 05.15 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung durch Zeugen auf eine Massenschlägerei in der Hafenstraße in Höhe eines Hamburger-Schnellrestaurants hingewiesen. Als beteiligte Aggressoren wurden die fünf Insassen eines schwarzen VW Golf beschrieben. Noch während des Gespräches kam den BeamtenInnen der beschriebene schwarze VW Golf an der Kreuzung Hafenstraße / Rickmersstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und fünf Personen besetzt entgegen. Er bog von der Hafenstraße in die Rickmersstraße und dann nach links in die Stormstraße ab. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Die Geschwindigkeit des flüchtigen PKW war so hoch, dass eine Annährung nicht möglich war. Als der Wagen die Frenssenstraße kreuzte, übersah der Fahrer einen weißen Audi Q5 und fuhr ihm ungebremst in die Seite. Durch den Aufprall drehte sich der Audi um die eigene Achse, prallte gegen einen geparkten PKW und schob diesen gegen ein weiteres Fahrzeug. Die Polizei schätzt die Gesamtschäden auf 25.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort, musste aber nach kurzer Strecke aufgrund der massiven Unfallschäden anhalten. Die fünf Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß. Im Verlauf der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger im Bereich der Lessingstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Tatfahrzeug konnten diverse Verkaufseinheiten von Drogen sichergestellt werden. Der PKW wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Tatzusammenhängen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0471 953 3221 entgegen genommen.

