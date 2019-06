Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

Aufgrund einer Alarmauslösung in der Edeka-Filiale im Debstedter Weg wurden am Sonntagmorgen, gegen 01.45 Uhr, mehrere Streifenwagen der Polizei eingesetzt. Am Tatort stellten die BeamtenInnen fest, dass unbekannte Täter an der zur Straße gelegenen Haupteingangstür den Schließmechanismus der Schiebetür aufgehebelt hatten und so in den Zwischenraum zum Markt gelangt waren. Die Schiebetür zum eigentlichen Geschäft wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an den Türelementen. Im Verkaufsraum wurden diverse Tabak- und Backwaren entwendet. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0471 953 4444.

