Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.06.19) fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Stresemannstraße ein Fahrzeugführer (32) auf, der beim Abbiegevorgang auf die Grimsbystraße in Richtung Innenstadt eine ruckartige Lenkbewegung machte. Anschließend gab der Mann unnötig Gas und verlangsamte kurz darauf wieder die Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten entschlossen sich aufgrund der Fahrweise zu einer Verkehrskontrolle. Hier gab der 32-Jährige an, einen wichtigen Termin zu haben und zur Zeit unter enormen Stress zu stehen. Vielmehr stutzten die Polizeibeamten aber über das Gesamtverhalten des Mannes bei der Kontrolle. Es ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein Körperfunktionstest, der sogenannte Romberg Test, ergab deutliche Auffälligkeiten. Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Am Polizeirevier bestätigte sich der Verdacht durch einen positiven Drogenschnelltest auf Cannabisprodukte und eine Blutentnahme folgte. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

