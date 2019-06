Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geldübergabe gescheitert

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 20.06.2019 erhielt eine ältere Dame aus dem Ortsteil Königsheide einen Telefonanruf. Es meldete sich eine Frau, die sich als ihre Stieftochter ausgab. Die alte Dame war überrascht. Ihre Stieftochter hatte sich schon lange nicht mehr gemeldet. Die Frau schilderte am Telefon, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei und wollte sich schnell eine 5stellige Summe Bargeld leihen. Sie wollte es auch schnell zurückgeben und 500.- extra überweisen. Die 88-Jährige wurde geschickt überredet, zur nahegelegenen Sparkasse zu gehen und unter einem anderen Vorwand das Geld abzuheben. Die Seniorin wollte helfen und hob die hohe Summe von der Bank ab. Zu Hause angekommen, kamen der alten Dame doch Zweifel und sie rief ihre leibliche Tochter an. Die reagierte sofort richtig und informierte die Polizei. Die unmittelbar bevorstehende Geldübergabe konnte gerade noch verhindert werden. Die fremde Anruferin meldete sich nicht wieder.

