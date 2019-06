Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf dem Weg zum Flohmarkt Misshandlungen beobachtet

Bremerhaven (ots)

Eine Passantin, die am Sonntagvormittag, den 9. Juni 2019 auf dem Weg zum Flohmarkt am Rotersand unterwegs war, hat gegen 11.30 Uhr, an der Ecke Pestalozzistraße/ Rickmersstraße offenbar eine Familienauseinandersetzung beobachtet. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Nach der Schilderung der Zeugin, kamen ihr drei Frauen mit Kinderwagen und ein Mann entgegen. Sie beobachtete, wie es zwischen dem Mann und der Frau am Kinderwagen zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der Mann die Frau schlug und trat und das Baby im Kinderwagen heftig schüttelte. In Ermangelung eines eigenen Mobiltelefons sprach die Zeugin eine Passantin an, die aber kein Handy bereitstellte. Daraufhin setzte die Zeugin zunächst ihren Weg fort, entschloss sich später aber doch, die Polizei zu informieren. Die bittet jetzt Zeugen und weitere Hinweisgeber sich zu melden. Die geschlagene Frau war etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Sie hatte eine leicht mollige Figur, schwarze lange Haare die zum Dutt gebunden waren und sie war Südländerin. Der Mann, der sie schlug war etwas jünger als die Frau, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare und war ebenfalls Südländer. Er trug eine Cargohose in Camouflage-Optik.

