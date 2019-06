Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisiert mit gestohlenen Pkw unterwegs

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagabend (18.06.19) meldete gegen 20.30 Uhr eine Mitarbeiterin des Klinikums am Bürgerpark der Polizei, dass ihr der Pkw Schlüssel aus der Handtasche gestohlen wurde. Festgestellt hatte sie den Diebstahl zum Feierabend, als sie eigentlich mit ihrem Fahrzeug nach Hause fahren wollte. Dies war ebenfalls verschwunden. Der Täter nutzte scheinbar ein kleines Zeitfenster, suchte einen unverschlossenen Personalraum auf und entnahm den Schlüssel. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und ein Aufruf in den sozialen Medien führten schließlich gegen Mitternacht zum Auffinden des Fahrzeugs samt Täter (35) in der Bismarckstraße, in Höhe des Bürgerparks. Nach ersten Ermittlungen habe dieser nach dem Diebstahl mit dem Pkw eine Spritztour gemacht. Im Fahrzeug konnten leere Flaschen Alkoholika sowie aufgebrauchte Medikamente sichergestellt werden. Zeugenaussagen bestätigten zudem, dass der Täter bei einem Supermarkt Alkohol gekauft habe und man dann gemeinsam zum Bürgerpark gefahren sei. Die Polizeibeamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest wurde seitens des Mannes abgelehnt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeibeamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Neben der Trunkenheitsfahrt und dem Pkw-Diebstahl ergab eine weitere Überprüfung, dass der Täter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde der Geschädigten im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder ausgehändigt.

