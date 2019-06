POL-Bremerhaven: Fenster und Türen schließen

Polizei Bremerhaven

Übernehmen Sie Verantwortung

Wenn Sie das Büro, den Raum oder das Haus verlassen, schließen Sie bitte die relevanten Fenster. Damit meinen wir nicht die Fenster (Windows) auf Ihrem Computer! In den vergangenen Tagen kam es in Bremerhaven wieder zu mehreren Einbruchsdiebstählen, die möglicherweise hätten vermieden werden können. Die Mieter und Eigentümer von den betroffenen Wohnungen/Häusern hatten bei den warmen Temperaturen ihre Fenster achtlos offengelassen und damit den Einbrechern im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöffnet. Die Haupteinstiegsöffnungen bei Einbrüchen sind Fenster und Terrassentüren. Gerade in der wärmeren Jahreszeit neigen die Menschen dazu, die Türen und Fenster offen stehen zu lassen. Demzufolge ist das Schließen dieser vor dem Verlassen des Hauses die Maßnahme Nr. 1 gegen Diebstahl. Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz. Meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind leicht erreichbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Die Kletterer erreichen aber auch mühelos das 1. oder 2. Stockwerk, wenn z.B. die Aufstiegsmöglichkeit über ein Regenfallrohr vom Dach besteht. Ein besonderes Sicherheitsrisiko sind gekippte Fenster, da diese mühelos und in Sekundenschnelle von Langfingern ausgehebelt werden können. Auch handelsübliche Fenster stellen für Diebe im Regelfall keine Hürde dar, da diese sehr leicht aus der Verankerung gehoben werden können. Für solche Fälle gibt es spezielle Tür- und Fenstervorrichtungen. Wenn abschließbare Fenstergriffe vorhanden sind, sollte diese zusätzliche Möglichkeit auch genutzt werden. Keinesfalls den Schlüssel im Griff stecken lassen!

Das richtige sicherheitsbewusste Verhalten kostet kein Geld:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen -auch nur für kurze Zeit- schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage.

