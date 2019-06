Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen während der Einkaufstour

Bremerhaven (ots)

Während eine Bewohnerin aus einem Haus in der Sonnenstraße einkaufen ging, brachen unbekannte Täter am Dienstagvormittag bei ihr zu Hause ein. Die Einbrecher nahmen Schmuck mit. Gegen 9.30 Uhr verließ die Frau die Wohnung und kam gegen 12.30 Uhr wieder zurück. In der Zwischenzeit haben der oder die Täter ihre Wohnungstür in einer oberen Etage des Mehrfamilienhauses aufgebrochen und die Wohnung durchsucht. Schubläden und Schränke wurden geöffnet und die Täter stießen dabei auf mehrere Schmuckstücke aus Gold; unter anderem befanden sich darunter Ketten und Anhänger. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.

