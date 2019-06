Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Roller gestürzt

Bremerhaven (ots)

Mit Gesichtsverletzungen und einem Strafverfahren endete in der Nacht zum Mittwoch die Fahrt eines 63-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. In der Hans-Böckler-Straße ist er mit seinem Motorroller gestürzt. Zeugen wurden gegen 3.35 Uhr auf den 63-Jährigen aufmerksam, der neben seinem Zweirad auf dem Radweg lag. Der Verunglückte blutete im Gesicht. Nachdem die Polizei gerufen wurde stellte sich heraus, dass der 63-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und deshalb gestürzt war. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht, so dass er gar nicht mit dem Roller hätte fahren dürfen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

