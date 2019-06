Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Einbruch in Kiosk - drei Jugendliche überprüft

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend (17.06.19) meldeten gegen 23.40 Uhr Anwohner aus der Lindenallee, dass sie ein Scheibenklirren aus dem Bereich des dortigen Kioskes wahrgenommen hätten und drei Personen auf einen gegenüberliegenden Hinterhof gerannt seien. Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass insgesamt zwei Gullydeckel durch die Täter in die Fensterscheibe des Kiosks geworfen worden sind. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten durch Polizisten drei Jugendliche (17; 17; 15) im Nahbereich angetroffen und überprüft werden. Widersprüchliche Angaben erhärteten den Tatverdacht. Die Ermittlungen dauern an...

