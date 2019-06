Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Antenne von Autodach gerissen

Bremerhaven (ots)

Eine Antenne samt dazugehörigen Fuß hat ein 45 Jahre alter Mann am Sonnabendabend in der Langener Landstraße von einem Auto abgerissen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie der 45-Jährige erst einen Mülleimer auskippte und dann von einem Peugeot mit Gewalt die Antenne abriss. Die warf er anschließend in einen Garten und lief weiter. Die herbeigerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen nur wenig später in der Langener Landstraße festnehmen. Er gebärdete sich aggressiv und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

