POL-Bremerhaven: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung in der Schiffdorfer Chaussee eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der Wohnungsinhaber hatte nach seinen Angaben sein Zuhause am Sonnabend, gegen 18 Uhr verlassen und war in der Nacht gegen 1.30 Uhr zurückgekommen. In dieser Zeit wurde ein Fenster aufgehebelt und die Wohnung von dem oder den unbekannten Tätern durchwühlt. Ob und was gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden.

