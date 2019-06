Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwerer Unfall auf der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Acht verletzte Personen und ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonnabend auf der Hafenstraße ereignet hat. Zwei Mercedes-Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Nach Zeugenangaben kam ein 50 Jahre alter Autofahrer gegen 2 Uhr aus der Pestalozzistraße und wollte nach links in die Hafenstraße einbiegen. In diesem Moment fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Wagen die Hafenstraße in Richtung Innenstadt entlang. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Alle Insassen, der mit jeweils vier Personen besetzten Autos wurden verletzt, jedoch niemand lebensgefährlich. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme abgesperrt werden. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt.

