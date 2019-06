Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zigarettenautomat mit Sackkarre entwendet

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend (13.06.19) meldete gegen 22.25 Uhr der Geschäftsführer einer Spielothek in der Elbestraße, dass ein Gast einen Zigarettenautomaten mit einer Sackkarre gestohlen hätte. Vor Ort schilderten der Anrufer und eine Mitarbeiterin die kuriose Tat. Demnach habe sich ein Gast zunächst längere Zeit an einem Spielautomaten aufgehalten, ehe er die Spielhalle gegen 19.50 Uhr über einen Hinterausgang verließ. Kurz darauf kehrte er mit einer Sackkarre zurück. Ein weiterer Gast hielt ihm gar die Tür auf. Ein Zigarettenautomat wurde aufgeladen und das Gebäude wieder über den Hinterausgang verlassen. Die Ermittlungen dauern an...

