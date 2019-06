Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rauchmelder nicht beachtet

Bremerhaven (ots)

Lautes Piepen eines Rauchmelders und Brandgeruch schreckten in der Nacht zum Freitag, gegen 1.30 Uhr, Anwohner aus der Jakob-Kaiser-Straße aus dem Schlaf. Polizei und Feuerwehr wurden gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie auch das Piepsen hören und Brandgeruch wahrnehmen. Sie klopften laut und klingelten an der Wohnungstür der betroffenen Wohnung im Mehrfamilienhaus, doch niemand öffnete. Daraufhin wurde die Wohnungstür aufgebrochen. In der Wohnung befand sich eine fünfköpfige Familie. Die Eltern hatten offenbar nicht wahrgenommen, dass in der Küche das Essen auf dem Herd angebrannt war. Auch das Piepen des Rauchmelders, das Klingeln, Klopfen und Aufbrechen der Wohnungstür schien keiner der Anwesenden bemerkt zu haben. Vorsorglich wurden drei Kinder und eine Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

