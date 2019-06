Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Bremerhaven (ots)

Weil die 17-jährige Tochter einer Familie in der Schönianstraße in Rage geraten war, musste am Donnerstagabend die Polizei einschreiten. Der Streit zwischen der 17-jährigen Tochter mit ihrer Mutter drohte zu eskalieren und in Handgreiflichkeiten zu enden. Aus diesem Grund rief die Mutter die Polizei zu Hilfe. Die Beamten konnten die Situation entschärfen und beide streitenden Parteien trennen. Die Jugendliche kam zunächst in einer Jugendhilfeeinrichtung unter.

