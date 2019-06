Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Mann wirft Zimmertür aus dem 3.Stock

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (13.06.19) rief ein Anwohner in der Rickmersstraße gegen 00.50 Uhr die Polizei zu Hilfe. Aus der Wohnung über ihm waren permanent Schreie zu hören, die ihren Höhepunkt fanden, als eine Zimmertür aus dem Fenster flog. Die Einsatzkräfte trafen in der Wohnung (3.Obergeschoss) drei alkoholisierte Männer an, die alle nur polnisch sprachen. Ein hinzugerufener Polizeibeamter mit dementsprechenden Sprachkenntnissen half bei der Kommunikation. Die Befragung ergab, dass die drei Männer gemeinsam Alkohol konsumierten, in Streit gerieten und in der Folge das Mobiliar der Wohnung verwüsteten. Ein 25-Jähriger Mann trat letztendlich noch eine Zimmertür aus dem Rahmen und warf diese aus dem 3.Stock auf die Straße. Fahrzeuge wurden dabei nicht beschädigt.

Der Mann konnte durch die Polizeibeamten im Einsatz nicht beruhigt werden, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erwartet ihn. Die Mittäter leisteten den Anweisungen Folge und verblieben in der Wohnung.

