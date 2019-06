Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Senior legt falsche Polizeibeamte rein

Bremerhaven (ots)

Die Nerven behielten am Abend des 11.06.2019 ein älteres Ehepaar aus dem Ortsteils Schiffdorfer Damm, als bei ihnen gegen 22.00 Uhr das Telefon klingelte. Es stellte sich ein Mann von der Kriminalpolizei vor. Er berichtete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und dass auch den Eheleuten ein Einbruch in ihr Zuhause aktuell bevorstehe. Die Täter wüssten, dass sie viel Geld versteckt hätten. Der Anrufer bot an, Geld und Schmuck sicherheitshalber durch Kollegen abholen zu lassen. Der 78-Jährige sollte bis dahin unbedingt in der Leitung bleiben und keineswegs auflegen. Damit wollten die Täter verhindern, dass ihr Opfer anderweitigen Kontakt aufnehmen kann. Doch der schlaue Senior kam schnell dahinter. Er vermutete falsche Polizeibeamte am anderen Ende der Leitung und ging zum Schein auf ihr 'Angebot' ein. Während er den angeblichen Kripobeamten bestätigte, dass er Geld und Schmuck im Hause hätte, ging der alte Fuchs in die Küche und setzte sein Mobiltelefon in Gang. Während er mit dem Festnetztelefon die Täter unterhielt, wählte er mit dem Handy den Polizei-Notruf und konnte die richtige Polizei auf die spannende Situation hinweisen. Es wurden sofort mehrere Einsatzkräfte entsandt. Währenddessen wiesen die Täter den Senior an, alles Geld und Schmuck in eine Tüte zu packen und vor die Haustür zu legen. Er würde es morgen wieder bekommen. Während die Einsatzkräfte verdeckt den Tatort erreichten, packte der alte Herr nur leere Farbsprühdosen und anderen Plunder in einen Jutesack und legte ihn vor die Tür. Die falschen Kripobeamten hatten den Köder geschluckt. Sie kamen mit einem Kleinwagen, nahmen den Sack schnell an sich und fuhren wieder davon. Weit kamen sie nicht. Die beiden Männer wurden eine Ecke weiter von der richtigen Polizei eingekreist und festgenommen. Die 21 und 49 Jahre alten Täter wurden in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob die falschen Polizisten zu einem bundesweit operierenden Ring gehören, der aus dem Ausland dirigiert wird.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell