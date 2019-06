POL-Bremerhaven: Frontalzusammenstoß

Polizei Bremerhaven

Zwei Verletzte und erhebliche Sachschäden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr auf der Grimsbystraße ereignet hat. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz vor 7 Uhr fuhr eine 46 Jahre alte Autofahrerin von der Autobahn kommend die Grimsbystraße in Richtung Innenstadt entlang. Plötzlich verließ sie nach Zeugenaussagen aus bislang unbekannten Gründen ihren rechten Fahrstreifen und fuhr nach links, über den mittleren auf den für sie ganz linken Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort stieß sie frontal mit dem Wagen eines 52-Jährigen zusammen, der ihr entgegenkam. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Während der Unfallaufnahme musste die Grimsbystraße zeitweise ganz gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Innenstadt konnte nicht mehr weiter fließen, so dass es sich bis auf die Autobahn zurückstaute. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt und die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Die Sachschäden liegen nach ersten Schätzungen bei mindestens 11.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

