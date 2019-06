Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorradfahrer gestürzt

Bremerhaven (ots)

Mit Verletzungen musste ein 53 Jahre alter Motorradfahrer am vergangenen Freitag nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weil das vorausfahrende Fahrzeug abbremsen musste, konnte der 53-Jährige seine Maschine nicht mehr unter Kontrolle halten. Nach Zeugenaussagen spielte sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, an der Einmündung zur Grashoffstraße ab. Eine 38-jährige Autofahrerin stand an der roten Ampel und wollte weiter in Richtung Grünhöfe fahren. Hinter ihr befand sich der Motorradfahrer. Auf der gegenüberliegenden Seite wartete der Fahrer eines schwarzen Peugeot 206 ebenfalls auf grünes Licht. Als die Ampel umschaltete, soll der Peugeot-Fahrer mit durchdrehenden Reifen gestartet und dann nach links in die Grashoffstraße losgefahren sein. Die 38-Jährige fuhr ebenfalls an, musste dann aber gleich wieder eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende Motorradfahrer bremste auch und stürzte dabei. Während der Peugeot-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, kümmerten sich die Zeugen um den Verletzten. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3164) um weitere Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell