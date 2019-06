Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Bremerhaven (ots)

Einen hohen Sachschaden hatte eine Autofahrerin zu beklagen, als sie am Sonnabendvormittag zu ihrem schwarzen BMW in der Straße Am neuen Hafen zurückkam. Ein unbekannter Autofahrer hatte ihren Pkw beschädigt. Der schwarze BMW der 1er-Serie wurde am Freitagmittag, den 7. Juni 2019 an der Straße abgestellt. Am nächsten Vormittag stellte die Nutzerin des Pkw diverse Schäden fest. Die Reparatur wird nach ersten Schätzungen vermutlich 5.000 Euro betragen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3163) um Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell