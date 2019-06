Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann wirft Stein in Schaufenster

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 10.06.2019 kam es zu einer Sachbeschädigung in Lehe. Gegen 16.00 Uhr beobachteten Passanten, wie ein Mann mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Hafenstraße einwarf. Als der bemerkte, dass er beobachtet wurde, lief er in die nahegelegene Lessingstraße. Dort wurde der 49-Jährige von der alarmierten Polizei angetroffen. Der amtsbekannte Täter war alkoholisiert. Er wird dem Trinkermillieu zugeordnet. Die Geschäftsinhaber wurden benachrichtigt und mussten ihren Laden sichern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro.

