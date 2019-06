POL-Bremerhaven: Bargeld geraubt

Polizei Bremerhaven

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum Sonntag, 09.06.2019, fahndet die Polizei nach einem etwa 190 Zentimeter großen Mann von breiter Statur, der während der Tat mit einem Banderas-Kopftuch maskiert war und eine "Bomberjacke" mit dem Schriftzug "Alpha Industries" auf dem Ärmel trug. Auf dem Kopf hatte sich der Tatverdächtige ein schwarzes Nike-Cap gesetzt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen.

Gegen 01.20 Uhr wurde ein 18-jähriger Passant in der Pestalozzistraße Ecke Wiener Straße vom Täter mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von 50,- Euro Bargeld gezwungen. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen der Polizei dauern zurzeit an.

