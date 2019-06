Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch im Stadttheater

Bremerhaven (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in das Stadttheater und die angrenzende Gastronomie eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Täter brachen mehrere Türen im Gebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was die Täter als Beute erlangen konnten, muss noch festgestellt werden. Durch die Gewaltanwendungen an den Türen entstanden Sachschäden von zunächst geschätzten 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben.

