Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Bremerhaven (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in der Bürgermeister-Smidt-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unfallfahrer hatte Alkohol getrunken. Gegen 23 Uhr wollte der 31-Jährige mit seinem Audi vom Parkplatz eines Supermarktes am Rotersand nach links auf die Bürgermeister-Smidt-Straße fahren. Dabei hatte er übersehen, dass von rechts ein 25-jähriger Autofahrer kam und auf den Parkplatz einbiegen wollte. Dessen Fahrzeug traf der 31-Jährige auf der Fahrerseite und es entstanden Blechschäden. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest brachte das Ergebnis, dass der Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Die Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin sichergestellt, ebenso der Führerschein und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell