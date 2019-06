Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spielhallen-Angestellte überfallen

Bremerhaven (ots)

Eine Angestellte einer Spielhalle in der Deichstraße ist in der Nacht zum Mittwoch das Opfer eines Räubers geworden. Der Unbekannte forderte das Geld aus der Kasse. Kurz nach drei Uhr wollte die Angestellte Feierabend machen und die Tür verschließen, als sie plötzlich von hinten festgehalten wurde. Sie wurde zurück in das Geschäft gedrückt und der Täter forderte das Geld. Als seine Forderungen erfüllt waren, flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb zwar unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Täter soll etwa 190 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er sprach deutsch und war dunkel gekleidet. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

